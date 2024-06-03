روسيا تكشف عن درونات عسكرية جديدة في معرض HeliRussia-2024

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا ستكشف عن درونات عسكرية جديدة خلال معرض HeliRussia-2024 الذي سيقام في ضواحي موسكو ما بين 10 و12 يونيو الجاري.

تبعا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن روسيا ستكشف خلال المعرض عن طائرة Tiuvik المسيّرة الهجومية، وعن طائرة Rusak المسيّرة الانتحارية، اللتين تم اختبارهما في المعارك خلال العملية العسكرية الخاصة، وبدأت عمليات الإنتاج التسلسلي لهما.

ويمكن لطائرة Rusak نقل حمولات وذخائر تتراوح أوزانها ما بين 2.5 -3 كلغ، وقطع مسافة 10 كلم في كل مهمة، والتحليق بسرعة 150 كلم/سا، أما Tiuvik فيمكنها نقل حمولات تصل إلى 3 كلغ، وقطع 30 كلم، والتحليق بسرعة 180 كلم/سا.

والميزة الرئيسية في هذه الطائرات هو نظام التوجيه الخاص الذي حصلت عليه، إذ يمكن توجيهها نحو الهدف في بداية مهمتها، وفي المراحل الأخيرة من رحلتها إلى الهدف تتحول إلى وضع التوجيه الذاتي وتحلق نحو الهدف مباشرة دون تدخل المشغّل.

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وبفضل نظام التوجيه الذاتي وأنظمة التعرف على الأهداف يمكن لهذه الطائرات متابعة مهماتها في حال فقدت الاتصال مع المشغل أو في حال تعرضت منظومات اتصالاتها للتشويش، كما يمكن الاعتماد عليها في الأماكن التي يصعب فيها التحكم بالدرونات، مثل الغابات أو الجبال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا