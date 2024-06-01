بيلاروس تكشف لأول مرة في موسكو عن منظومة جديدة مضادة للقوارب المسيرة

أعلنت مؤسسة "unmanned helicopters" البيلاروسية لتصنيع الطائرات المسيرة أنها ستكشف عن منظومة جديدة مضادة للقوارب المسيرة في معرض "HeliRussia 2024"، الذي سيقام في ضواحي موسكو قريبا.

جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"خلال معرض HeliRussia 2024 الذي سيقام في ضواحي موسكو في الفترة ما بين 10 و12 يونيو، ستكشف مؤسستنا لأول مرة عن منظومة HUNTER المخصصة لتدمير القوارب المسيرة، المنظومة تضم طائرتي هليكوبتر بدون طيار، ومحطات دعم ومراقبة أرضية ومنصتي نقل".

وأشار البيان إلى أن المروحيات المسيرة التي تضمها منظومة HUNTER قادرة على نقل حمولات قتالية تصل أوزانها إلى 200 كلغ، ومجهزة بمجمعات وأنظمة قتالية، ومعدات ملاحية ونظام مراقبة بصري إلكتروني.

Sputnik

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ويمكن الاعتماد على مروحيات منظومة HUNTER أيضا في مهمات مراقبة وحماية الحدود، ومهمات الاستطلاع، ومهمات تحديد الإحداثيات للمنظومات القتالية الأرضية أو البحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا