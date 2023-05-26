روسيا تكشف النقاب عن مروحية مسيرة كبيرة لا نظير لها! (صور)

كشفت شركة Aeromax الروسية خلال معرض HeliRussia عن نموذج لمروحية مسيرة كبيرة طورتها لتقديم خدمات نقل البضائع.

وأشارت الشركة خلال المعرض إلى أن مروحية SH-3000 المسيرة التي طورتها لا يوجد لها نظير في العالم حاليا من بين المروحيات المسيرة، وخصوصا من حيث وزن الإقلاع والحمولة الصافية، إذ يمكن لهذه الطائرة نقل طن من البضائع.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المروحية الجديدة تأتي بطول 13 م تقريبا، ويمكنها التحليق بسرعة 210 كلم/سا، والبقاء في الجو لمدة تصل إلى خمس ساعات، وقطع 900 كلم في الرحلة الواحدة.

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تم تصميم المروحية الجديدة لاستخدامها في نقل البضائع والحمولات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في روسيا، ومن المفترض أن يتم تجميع النموذج الأولي منها وأن تبدأ الاختبارات الأرضية عليه عام 2024.

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وتمتلك روسيا اليوم العديد من المروحيات المسيرة التي طورتها لخدمات النقل الجوي وخدمات المراقبة، ومن أبرزها مروحية BAS-200 المسيرة التي يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 50 كلغ، والتحليق بسرعة 160 كلم/سا، والطيران لمدة 4 ساعات متواصلة في كل مهمة، والوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 3500 م.

المصدر: سلاح روسيا