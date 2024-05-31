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السلطات الروسية تدرس تجهيز المباني السكنية بأجهزة التحكم بالطقس

العلوم والتكنولوجيا

السلطات الروسية تدرس تجهيز المباني السكنية بأجهزة التحكم بالطقس
Sputnik
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أفادت صحيفة إزفستيا بأن السلطات الروسية تدرس إمكانية تجهيز المباني السكنية بأجهزة التحكم في الطقس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة التنمية الاقتصادية، أن الوزارة تؤيد وتدعم مبادرة تجهيز المنازل بأجهزة استشعار للطقس، التي يمكن استرداد تكاليف تركيبها بسرعة.

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ووفقا له، تكمن المهمة الرئيسية لهذه الأجهزة، في الحفاظ على التوازن الأمثل بين توفير مناخ محلي مريح للمباني وتوفير استهلاك الطاقة.

وقال المصدر: "يبلغ التوفير السنوي في الطاقة الحرارية في هذه الحالة حوالي 18٪. زادت مساحة المباني السكنية المزودة بمثل هذه الأجهزة، من 1.18 مليار متر مربع في عام 2022 إلى 1.21 مليار متر مربع، وبلغت نسبة الزيادة مقارنة بالعام الذي سبقه (+2.8٪). ولكن رغم ذلك تبقى حصة المباني السكنية المجهزة بمثل هذه الأجهزة فقد 12.7%من إجمالي عدد المباني".

ووفقا للحسابات المتوفرة، يجب سنويا تجهيز 18 مليون متر مربع بوحدات تدفئة فردية آلية في المباني متعددة الشقق، الأمر الذي سيتطلب حوالي 5.8 مليار روبل.

المصدر: إزفستيا

 

 

 

 

 

 

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