روسيا.. البدء بتصنيع سفينة شحن كبيرة من جيل جديد

أعلن مصنع "Nefteflot" الروسي لبناء السفن أنه باشر عملية تصنيع سفينة شحن جديدة في إطار المشروع RSD34L.

جاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"يوم الخميس 30 مايو 2024 بدأت في مصنع Nefteflot في سمارا عملية تصنيع أول سفينة شحن من نوع Optima، والتي يتم تطويرها في إطار المشروع RSD34L".

وأضاف البيان:"في سبتمبر 2023 وقّع مصنع Nefteflot مع شركة GTLK الروسية عقدا لتصنيع ثلاث سفن من نوع Optima في إطار المشروع المذكور، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 3.4 مليار روبل، وتبعا لشروط العقد فإن المصنع من المفترض أن يسلّم السفن للعميل بحلول نوفمبر 2025".

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تم تصميم سفن الشحن Optima من قبل المركز الهندسي الروسي للتصاميم البحرية لتعمل في الأنهار والبحار، وتنقل مختلف أنواع البضائع مثل المعادن والأخشاب والفحم وغيرها.

ويبلغ طول كل سفينة 120 م، وعرضها 17 م، ومقدار إزاحتها للمياه يصل إلى 5150 طنا، ويمكن لها الحركة في المياه بسرعة 10 عقدة، أما طاقمها الأساسي فيضم 11 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا