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الأرصاد الجوية: موسكو شهدت الليلة الأكثر دفئا منذ بداية العام

العلوم والتكنولوجيا

الأرصاد الجوية: موسكو شهدت الليلة الأكثر دفئا منذ بداية العام
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قالت تاتيانا بوزدنياكوفا، كبيرة المتخصصين في مكتب الأرصاد الجوية في موسكو، أن الليلة الماضية كانت الأكثر دفئا منذ بداية العام في العاصمة الروسية.

كتبت الخبيرة في قناتها على تليغرام:"ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في وسط موسكو كانت الليلة الأكثر دفئا منذ بداية العام. في شارع بالتشوغ كانت الحرارة الدنيا 18.1 درجة مئوية، وخارج حدود الدائرة المركزية في المدينة تراوحت درجات الحرارة ما بين 12 إلى 15 درجة".

وأضافت:"في المناطق الجنوبية الشرقية من ضواحي موسكو كان الليل أكثر دفئا مقارنة بالمناطق الغربية من ضواحي المدينة، والتي كانت درجات الحرارة فيها أقل من 10 درجات مئوية".

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وأشارت بوزدنياكوفا إلى أن "الليالي القادمة في مناطق ضواحي العاصمة ستشهد درجات حرارة أعلى بمقدار 2-3 درجة مقارنة بالليلة الماضية، وفي موسكو من المتوقع أن يصبح الطقس خانقا".

المصدر: نوفوستي

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