تحذير لسكان موسكو من صيف حار في عام 2024

يشير ألكسندر إيلين الخبير في مركز الأرصاد الجوية، إلى أنه على الرغم من أن عام 2023 شهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، إلا أن هذا العام قد يكون أكثر دفئا.

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ووفقا له، لا يزال احتمال حدوث حرارة غير طبيعية هذا العام وما يرتبط بها، حتى الآن مجرد افتراض، يستند إلى البحث العلمي، وكذلك إلى تاريخ الملاحظات طويلة المدى.

ويشير إلى أن مدة الأيام الحارة في منطقة موسكو ووسط روسيا لا تزيد عن أسبوعين، ولكن في السنة الماضية استمرت ثلاثة أسابيع، حيث بقيت درجة حرارة الهواء 25-30 درجة مئوية، وفي بعض الفترات كانت أعلى.

ووفقا له، هذه الأرقام القياسية مرتبطة بظاهرة النينيو. لأن جميع هذه التغيرات تستند على نشاط تيارات النينيو الدافئة، التي في الواقع نشطة دائما ولا تختفي أبدا. ولكن خلال فترات معينة ترتفع درجة حرارة الهواء فوق المحيط الذي تمر فيه ولا تنخفض لفترة طويلة. بناء على ذلك، هناك احتمال أن تكون فترة الطقس الحار والجاف هذا الصيف في وسط روسيا طويلة جدا - بالتأكيد ثلاثة أسابيع على الأقل. ويحذر من احتمال تجاوز مدتها مدة الصيف الماضي.

المصدر: vm.ru