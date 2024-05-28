"اكتشاف فريد من نوعه".. العثور على بقايا هيكل عظمي للإكتيوصور في منطقة سامارا الروسية

تم اكتشاف بقايا سحلية مائية قديمة تنتمي إلى نوع الإكتيوصور في منطقة بولشيرنيغوفسكي، في محافظة سامارا الروسية.

وقال مركز "سامارا" الأثري في صفحته على شبكة "فكونتاكتي" (VK) الاجتماعية الروسية إن الخبراء وصفوا هذا الاكتشاف بأنه "فريد من نوعه".

وقد عثر سائق جرار على هذه البقايا من السحلية القديمة. وتم إبلاغ المتحف المحلي عن هذا الاكتشاف، وقام المتحف على الفور بإرسال فريق متخصص إلى منطقة بولشيرنيغوفسكي.

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وجاء في تقرير نشره المركز:" تم العثور على بقايا من الإكثيوصور، وهي سحلية مائية قديمة، دفنت على مدى ملايين السنين تحت طبقة ترابية رقيقة".

وتمكن الباحثون من تحديد النظام الغذائي للسحلية القديمة. وأكد التقرير أن "حراشف أسماك وبقايا أصداف الرخويات محفوظة بين الأضلاع في منطقة البطن، وسيقوم المختصون بفحصه قريبا".

المصدر : VK