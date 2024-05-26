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كراسنودار.. إحالة نحّال إلى القضاء بعد نفوق عشرات الطيور في فخّه (صور)

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كراسنودار.. إحالة نحّال إلى القضاء بعد نفوق عشرات الطيور في فخّه (صور)
كراسنودار.. إحالة نحّال إلى القضاء بعد تسببه في نفوق عشرات الطيور
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يواجه أحد سكان إقليم كراسنودار جنوبي روسيا عقوبة سجن قد تصل إلى 5 سنوات بعد لجوئه إلى حيلة تسببت بنفوق عدد من الطيور بقصد حماية خلايا النحل التي يقوم بتربيتها.

وأظهرت الصور المتدوالة نصب أحد النحالين شبكة مرتفقة واسعة في مواجهة موقع خلايا النحل التي يربيها في أرضه بهدف منع الطيور من اصطياد نحله.

كراسنودار.. إحالة نحّال إلى القضاء بعد نفوق عشرات الطيور في فخّه (صور)كراسنودار.. إحالة نحّال إلى القضاء بعد تسببه في نفوق عشرات الطيور

وعلقت الطيور في الشباك ونفق معظمها تقريبا، وخلال مدة 10 أيام على نصب فخه علق فيها أكثر من 30 طائرا من سلالة آكلات النحل الأوروبية.

بدوره، طالب مكتب المدعي العام بفتح قضية ضد الرجل بموجب المادة 245 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (ممارسة القسوة على الحيوانات).

المصدر: RT

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