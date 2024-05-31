الجيش الروسي يحصل على دفعة من مدافع الهاون "2B24" المعدّلة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلّمت القوات المسلحة الروسية دفعة من مدافع الهاون المعدّلة "2B24" من عيار 82 ملم.

حول الموضوع قال بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لقسم إنتاج الأسلحة والذخائر في المؤسسة:"على الرغم من بساطة هذا النوع من المدافع إلا أنها تعتبر وسيلة فعالة لتدمير قوات العدو وآلياته المدرعة الخفيفة. بفضل استخدام المواد الحديثة تم تخفيض وزن مدافع 2B24، وبات بإمكان طاقم المدفع حمله مع الذخيرة دون استخدام معدات أو آليات خاصة، وبذلك أصبحت قوات المشاة قادرة على إطلاق قذائف الهاون من المناطق التي يصعب الوصول إليها بالآليات، مثل الجبال أو الغابات".

وأضاف:"تجهيز المدفع لإطلاق النار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية، والقواعد التي حصلت عليها هذه المدافع تساعدها بتنفيذ الرمايات بشكل فعال عندما تكون موضوعة إلى أي سطح، كما أن استعمال الدرونات كوسيلة للتوجيه وإعطاء الإحداثيات لطواقم المدافع، سيزيد من كفاءة استخدامها".

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وتجدر الإشارة إلى أن مدافع "2B24" هي نسخ مطورة عن مدافع الهاون الروسية "2B14"، وحصلت على قواعد تثبيت ومعدات محسّنة، كما يمكنها إطلاق القذائف إلى مسافة 6 كلم، بمعدل 20 قذيفة في الدقيقة، وتوجد نسخ خاصة منها مصممة لتركّب على مدرعات "Drok" الروسية.

المصدر: روستيخ