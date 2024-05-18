الجيش الروسي يختبر درونات جديدة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدات الجيش الروسي بدأت باختبار عدة نماذج جديدة من الدرونات.

تبعا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن الجيش الروسي بدأ باختبار طائرة مروحية مسيّرة لها القدرة على نقل حمولات يصل وزنها إلى 6 كيلوغرامات، وجهّزت بكاميرات لمراقبة الأهداف وتتبعها، كما يمكنها التحليق فوق أهدافها وإلقاء الحمولات المتفجرة عليها من الأعلى، وصممت مراوحها لتصدر معدلات قليلة من الضوضاء.

كما بدأ الجيش الروسي باختبار طائرة مسيّرة أخرى أطلق عليها اسم "سيميوركا"، ويمكن لهذه الطائرة إلقاء الحمولات المتفجرة على الأهداف، كما يمكن استعمالها كطائرة مسيرة انتحارية، وتصل سرعة هذه الطائرة إلى 120 كلم/سا.

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أما الطائرة الثالثة التي بدأ الجيش باختبارها فيمكنها نقل ما يصل إلى أربعة كيلوغرامات من الحمولة، ومن سماتها المميزة القدرة على إسقاط الذخيرة المتفجرة بالتتابع على مواقع العدو، كما يمكن استعمالها كطائرة مسيرة انتحارية قادرة على الانقضاض على مواقع ومعدات العدو بشكل مباشر.

وتمكن الخبراء الروس أيضا من تطوير طائرة مسيرة انتحارية جديدة أطلق عليها اسم Strela، وأشار مطورو هذه الطائرة إلى أن العسكريين الروس اختبروها خلال العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا