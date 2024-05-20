روسيا تطور منظومات جديدة لرصد الزوارق الانتحارية المسيّرة

أعلنت شركة "PPSH laboratory" الروسية أنها تعمل على تطوير منظومات تصوير حراري جديدة، تساعد القوات البحرية في رصد الزوارق الانتحارية المسيّرة.

حول الموضوع قال مدير الشركة، دينيس أوسلومنكو:"لدينا حاجة لتطوير أنظمة التصوير الحراري التي يمكن استعمالها مع الأسلحة التي تستعملها القوات البحرية، فالهجمات التي تستخدم فيها الزوارق الانتحارية المسيّرة يتم تنفيذها في الليل غالبا، لذا نعمل على تطوير نواظير وأنظمة تصوير حراري لاستخدامها مع رشاشات PKM وKord، وجميع الرشاشات التي تعتمدها قوات سلاح البحرية الروسي، ونتعاون في هذا الأمر مع الخبراء والعسكريين التابعين لأسطول البحر الأسود الروسي".

وأضاف:"لصد هجمات الزوارق المسيّرة في الليل يجب أن يتواجد على ظهر السفينة شخص مجهّز بمنظار تصوير حراري، وبهذه الحالة سيتمكن من رصد حركة الزوارق أثناء اقترابها من السفينة، وتزويد الجنود بإحداثيات حركتها".

إقرأ المزيد

وأشار أوسلومنكو إلى أن المنظومات الجديدة التي تطورها روسيا لهذا الغرض قادرة على رصد الزوارق المسيرة على مسافة تزيد عن 1000 متر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "PPSH laboratory" الروسية تعمل على تطوير العديد من منظومات التصوير الحراري للمركبات والآليات العسكرية، كما تعمل على تصنيع روبوتات عسكرية ومنظومات مضادة للدرونات.

المصدر: سلاح روسيا