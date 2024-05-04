معهد "موسكو" للطاقة يطوّر تكنولوجيا جديدة لإنتاج الهيدروجين

قام المتخصصون من معهد "موسكو" للطاقة بتطوير تكنولوجيا جديدة لإنتاج الهيدروجين.

وأعلنت الخدمة الصحفية للمعهد أن الغازات الناتجة عن إنتاج الفولاذ، بصفتها منتجا ثانويا في محولات الأكسجين، تستخدم كمواد خام.

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وأوضحت الخدمة الصحفية أن التكنولوجيا المتقدمة تقوم على إضافة الغاز الطبيعي إلى تدفق الغازات المحولة (منتج ثانوي لإنتاج المعادن)، مما يجعل من الممكن خفض درجة حرارتها إلى حد بعيد بسبب معالجة غاز ثاني أكسيد الكربون والحصول على غاز يحتوي على الهيدروجين، وتعتمد هذه الطريقة على مبدأ عدم الهدر عند تنفيذ عملية تخزين الطاقة الكيميائية.

وأظهرت الحسابات أنه يبلغ في أية مؤسسة تعدين حجم الإنتاج 10 ملايين طن من الفولاذ المحول سنويا، ومن الممكن أن ينتج هناك 92 ألف طن من الهيدروجين، في الوقت نفسه، سيتم تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في المؤسسة بمقدار 947 ألف طن سنويا.

وقال نيقولاي روغاليف رئيس معهد "موسكو" للطاقة إن التطوير الجديد لعلمائنا قادر على حل مشكلتيْن في وقت واحد، وهما تقليل البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة وتطوير تكنولوجيا جديدة وبأسعار معقولة لإنتاج الهيدروجين. علاوة على ذلك، تعد هذه الطريقة خطوة جديدة في منهجية توفير الطاقة المكثفة.

المصدر: تاس