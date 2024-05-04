الجيش الأوكراني يشتكي من الحالة التقنية السيئة لراجمات الصواريخ الرومانية

سلّمت رومانيا الجيش الأوكراني راجمات الصواريخ عيار 122 ملم APR-40 التي تم تصنيعها منذ 40 عاما.

بينما يشكو المقاتلون في اللواء الـ118 الأوكراني من الحالة التقنية السيئة لعربات DAC 665T الرباعية الدفع التي تنصب على منصاتها مواسير تطلق الصواريخ النفاثة، ويقولون إن تلك المعدات وصلت إلى أوكرانيا بحالة جاهزية سيئة واضطر أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إلى إصلاحها.

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يذكر أن APR-40 هي منظومة مثيلة لمنظومة "غراد ، بي إم – 21" السوفيتية الصنع، والفرق الوحيد بينهما هو المنصة المستخدمة. واستخدم الرومانيون منصة شاحنة DAC 665T التي تقل فاعلية عن منصة "أورال -4320" السوفيتية في غالبية مواصفاتها. ولا تزيد قدرة محرك الديزل في DAC 665T عن 215 حصانا، وتنتج العربة سرعة 85 كلم/ساعة على الطريق المعبدة، الوزن القتالي للعربة 13710 كلغ، طاقمها 3 أفراد.

وعلاوة على المنصات تنتج رومانيا كذلك عربات النقل التي تقل 40 صاروخا نفاثا، لكن لا يوجد معلومات عن تسليم تلك العربات لأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا