الجيش الروسي يحصل على قناصات جديدة تعد من أفضل بنادق القنص في العالم (فيديو)

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن الجيش الروسي حصل على دفعة من قناصات MTs-566 الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن شركة "الأنظمة العالية الدقة" التابعة للمؤسسة:"أنتجنا مجموعة من بنادق القنص MTs-566، وسلمناها لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد الذي كان متفقا عليه بموجب العقود الموقعة بين الأطراف".

وتستعمل بنادق "MTs-566" طلقات من عيار 7.62/51 ملم، وتصنف من بين أفضل بنادق القنص في روسيا والعالم، وتم تطويرها في روسيا بشكل كامل.

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وزودت هذه القناصات بسبطانة بطول 600 ملم، وملحقات متحركة لتثبيتها على الكتف، كما جهّزت بكواتم للصوت، وسكك لتثبيت الملحقات الخارجية عليها، مثل النواظير والمصابيح معدات التصويب الليزرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا