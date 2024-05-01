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الجيش الروسي يحصل على قناصات جديدة تعد من أفضل بنادق القنص في العالم (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يحصل على قناصات جديدة تعد من أفضل بنادق القنص في العالم (فيديو)
youtube/Rosoboronexport
بندقية اقنص الروسية "MTs-566 "
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أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن الجيش الروسي حصل على دفعة من قناصات MTs-566 الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن شركة "الأنظمة العالية الدقة" التابعة للمؤسسة:"أنتجنا مجموعة من بنادق القنص MTs-566، وسلمناها لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد الذي كان متفقا عليه بموجب العقود الموقعة بين الأطراف".

وتستعمل بنادق "MTs-566" طلقات من عيار 7.62/51 ملم، وتصنف من بين أفضل بنادق القنص في روسيا والعالم، وتم تطويرها في روسيا بشكل كامل.

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وزودت هذه القناصات بسبطانة بطول 600 ملم، وملحقات متحركة لتثبيتها على الكتف، كما جهّزت بكواتم للصوت، وسكك لتثبيت الملحقات الخارجية عليها، مثل النواظير والمصابيح معدات التصويب الليزرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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