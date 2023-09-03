تسلم قناصو اللواء الـ155 التابع لأسطول المحيط الهادئ وقوات "فيكينغ" الروسية الخاصة بنادق BespokeGun Raptor Tactical .338 LM التكتيكية القناصة فائقة الدقة، وبعيدة المدى.

وهم يشاركون في العملية العسكرية الخاصة بمسار دونيتسك. وتم تصميم تلك القناصة خصيصا للقناصين الأكفاء ذوي خبرات كبيرة. وأخذ المصممون في الاعتبار عند تصميم البندقية طلبات كل القناصين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

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وقال ناطق باسم سركة "موسكو" للأسلحة إن الخيار وقع على قناصي اللواء الـ155 والقوات الخاصة ليس من قبيل الصدفة، علما بأنهم يعتبرون من أنجح القناصين في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويشاركون في تدريب زملائهم. وقال أحد أفراد قوات "فيكينغ " الخاصة إن زوجا من القناصين يمكن أن يحسمان المعركة وحتى يوقفان كتيبة مهاجمة.

وقال المهندس في شركة الأسلحة ياروسلاف تابولسكي إن بندقيات القنص "رابتور" تسلم الجنود مجانا لأن ثمن البندقية باهظ، ما يمنع القناصين من دفع حقها. وأضاف إنه سلمت في الوقت الراهن نحو 300 قناصة من طراز "رابتور" ولم تتلق الشركة إلى حد الآن حتى شكوى واحد.

يذكر أن قناصة "رابتور" يمكن أن يصيب الأهداف على مسافة حتى 1850 مترا. ولا يزيد وزن البندقية عن 7.1 كيلوغرام ولا تتجاوز دقة الرمي 0.3 دقيقة في الزاوية، ما يعني أن القناص يمكن أن يصيب نقطة واحدة مرتيْن، العيار الأساسي للقناصة 338 Lapua Magnum، ما يعادل 8.6×70 ملم. وزن الرصاصة 16,2-19,4 غرام، السرعة الابتدائية للرصاصة 900 متر في الثانية.

ومن مميزات مهمة لقناصة "رابتور" أولا إصابة الهدف من طلقة واحدة وثانيا العمل المستقر على مدى الفترة الكاملة لاستخدام السلاح.

المصدر: روسيسكايا غازيتا