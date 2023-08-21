شركة روسية تكشف عن قناصة مضادة للمدرعات الخفيفة في منتدى "الجيش - 2023"

كشفت شركة "الأنظمة الفائقة الدقة" في منتدى "الجيش – 2023 " العسكري التقني عن القناصة " أستارتا" ( عشتروت) التي تنتمي إلى صنف السلاح المضاد للمعدات.

ويشار إلى أن بندقية القنص الروسية هذه تتفوق على مثيلتها الأمريكية Barrett M82 من حيث بعض المواصفات، مع العلم أن سعر القناصة الروسية لا يزيد عن سعر مثيلتها الأمريكية. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال ناطق باسم الشركة، بصفتها فرعا من فروع مؤسسة "روستيخ": "قدمنا اليوم للجمهور قناصة جديدة مضادة للمعدات بعيار 12.7 ملم من طراز "أستارتا"، ووفقا لتقييمات الخبراء يمكن أن نصف القناصة الروسية بأنها قاتلة للقناصة الأمريكية المعروفة بـ Barrett M82 التي تنتمي إلى الصنف نفسه".

وقد أطلقت على البندقية تسمية "المضادة للمعدات" لقدرتها المدمرة الفائقة التي تسمح بتدمير المعدات الحربية الخفيفة، كما يمكنها خرق جدران معظم المنشآت.

وتتفوق "عشتروت" على البندقية الغربية من حيث الدقة (التشتت عند إطلاق النار من 100 متر يبلغ 1.5 سنتيمتر مقابل 6 سنتيمترات لقناصة "باريت") ، فهي أبسط وأكثر ملاءمة للإنتاج، وأخف وزنا ، ولديها نظام آلي لإطلاق النار.

المصدر: نوفوستي