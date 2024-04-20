الإمارات العربية.. اختبار غواصة عسكرية مجنحة

بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة اختبارات غواصة Kronos التي قامت بتصنيعها شركة Highland Systems الإماراتية.

وتم تصميم الغواصة بهيكل هيدروديناميكي مميز يضمن المزيد من المناورة تحت الماء بفضل الأجنحة المبتكرة.

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وأشارت صحيفة Navy recognition إلى أن غواصة Kronos مزودة بوحدة القوة الهجينة التي تجمع بين محرك كهربائي ومحرك ديزل قوي والتي تسمح بالتسارع حتى 80 كلم/ساعة على سطح البحر و50 كلم/ساعة تحت الماء. ويمكن أن تعمل الغواصة على عمق حتى 100 متر وتغطس إلى عمق 250 مترا. ويضم طاقمها ملاحا واحد، وتتسع الغواصة لـ 10 أفراد .

ويقضي تصميم الغواصة بإمكانية قيادتها عن بعد. وبمقدورها نقل حمولات مختلفة. واستخدم المهندسون عند بنائها تكنولوجيا "ستيلز"، حيث تم تصنيع جسمها من المادة المشكلة الخاصة التي تمنع الرادار المائي من اكتشافها. ويمكن أن تزوّد الغواصة بتوربيدات، لكن تصميمها المعقد يمكن أن يخلق مشاكل في صيانتها وتدريب الملاحين.

وعلاوة على ذلك فإن بقاء الغواصة تحت الماء يحدد بـ36 ساعة، وهذه المدة لا تكفي لتنفيذ بعض المهام المعقدة. وهناك سلبية أخرى، وهي الثمن المرتفع للغواصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا