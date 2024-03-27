روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن العسكريين أجروا مؤخرا اختبارات ناجحة على غواصة جديدة من غواصات Varshavyanka.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لقوات المنطقة العسكرية الغربية في الجيش:"نجح طاقم غواصة موجايسك بإجراء اختبارات غوص جديدة على الغواصة، وخلال الاختبارات التي أجريت في بحر البلطيق تمكنت من الغوص إلى عمق 190 مترا تحت سطح الماء".

وأضاف البيان:"خلال الاختبارات قام الطاقم بالتحقق من عمل جميع معدات الغواصة وأنظمتها، ووضعوا خوارزميات مختلفة لتشغيل الغواصة في الأعماق وخوارزميات لطفوها نحو سطح الماء.. بعد انتهاء اختبارات الغوص طفت الغواصة وواصلت عملها فوق سطح الماء بنجاح، شارك في الاختبارات زوارق وسفن دعم تابعة لقاعدة عسكرية روسية في بحر البلطيق".

و"موجايسك" هي غواصة متعددة الأغراض تعمل بالديزل والكهرباء من فئة Varshavyanka، طورتها روسيا في إطار المشروع "636.3"، وبدأ العمل على تطويرها في أغسطس عام 2021، وأنزلت إلى المياه أول مرة في 27 أبريل 2023.

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يبلغ طول كل غواصة من غواصات Varshavyanka الروسية 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300م، والإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.

المصدر: سلاح روسيا