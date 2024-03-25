روسيا تطور غواصات استراتيجية جديدة من الجيل الخامس

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير جيل جديد من الغواصات النووية الاستراتيجية من الجيل الخامس.

وحول الموضوع قال المدير العام لمكتب التصميم المركزي الروسي للمعدات البحرية، إيغور فيلنيت:" تطور روسيا غواصة صاروخية استراتيجية من الجيل الخامس تعمل بالطاقة النووية، ويقوم مكتب روبين الروسي للتصاميم العسكرية بتنفيذ هذا المشروع".

وأشار فيلنيت إلى أن الغواصة الجديدة ستكون أفضل من غواصات Arcturus التي تعمل روسيا على تطويرها، والتي تم الكشف عن أول نموذج لها عام 2022.

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وكانت روسيا قد كشفت خلال منتدى "الجيش-2022" عن نموذج لغواصات Arcturus التي تعمل على مشروع تطويرها، وأشار الخبراء حينها إلى أن الغواصة مصممة للعمل في مناطق القطب الشمالي، وستكون قادرة على حمل 12 صاروخا باليستيا.

وتبعا لفيلنيت فإن غواصات Arcturus ستتمتع بمقدار إزاحة للمياه أصغر بمقدار 20% مقارنة بالغواصات الصاروخية الحديثة، وسيكون طولها 134 مترا، وعرضها 15.7 م، وستكون قادرة على حمل طاقم مكون من 100 شخص.

المصدر: وكالات روسية