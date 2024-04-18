راجمات Uragan الروسية المعدّلة تظهر خلال العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن راجمات Uragan الصاروخية المعدّلة ظهرت بحوزة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية لعمل راجمة Uragan الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، يظهر أن هذه الراجمة ثبتت على مركبة بنظام دفع (6х6).

وتبعا للصحيفة فإن طول المركبة التي ظهرت عليها الراجمة يبلغ 11 مترا، وتصل حمولتها إلى 14 طنا، كما يمكنها الحركة بسرعة 80 كلم/ساعة، وقطع 1000 كلم في كل مهمة.

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وفي السابق كانت رجمات Uragan تثبت على مركبات بنظام دفع رباعي من نوع ZIL-135، وتتمتع هذه المركبات بقدرات مميزة على اجتياز الطرق الوعرة، لكن أحد عيوبها هو أنها تستخدم محركي بنزين من نوع ZIL-375 بعزم إجمالي يعادل 360 حصانا، وهذه المحركات تستهلك معدلات كبيرة من الوقود وتسبب صعوبات في صيانة المركبات.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومات Uragan الصاروخية مصممة لتدمير مواقع ومستودعات الذخيرة وآليات العدو وتحصيناته وللتعامل مع أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية، ويمكنها إطلاق 16 صاروخا يصل مداها إلى 35 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا