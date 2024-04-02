تمكن الجنود الروس لأول مرة من تدمير روبوت MUTT العسكري الذي سلمته الولايات المتحدة لجيش نظام كييف.

وتم تدمير الروبوت بواسطة درون FPV الروسي الصنع. ويخصص الروبوت لنقل الحمولة المختلفة، بما في ذلك الذخائر والوقود والإمدادات وغيرها. مع ذلك من غير مستبعد أن يوضع عليه بعض الأسلحة، وعلى سبيل المثال رشاش Mini-Gun الثقيل.

ويتراوح وزن الروبوت وفقا لنوعه بين 340 و600 كيلوغرام، وتصل حمولته القصوى 273 كيلوغراما. وكان يخطط لشراء 624 روبوتا عسكريا من هذا النوع، وتكلفة كل قطعة من تلك الأسلحة 260 ألف دولار.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بتدمير ناقلة THeMIS UGV الروبوتية الأستونية الصنع.

فيما يتعلق بالجيش الروسي فإنه يستخدم في المعارك البرية منصات روبوتية مقاتلة متحكم فيها عن بعد تم تزويدها بقاذفات القنابل "آغا – 17" عيار 30 ملم، فضلا عن مختلف المنصات الروسية المستخدمة لنقل الذخائر والإمدادات وإجلاء الجرحى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا