إنزال سفينة صيد روسية جديدة إلى البحر في بطرسبورغ

شهد مصنع "سيفيرنايا فيرف" في بطرسبورغ إنزال سفينة الصيد "القبطان أباكوموف" من مشروع 170701 في البحر.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن السفينة تم بناؤها بطلب من شركة "نوريبو" الروسية التي ستستخدم السفينة لصيد الأسماك ومعالجتها في البحر وتجميدها.

وقال ميخائيل نينيكوف مدير المصنع "سيفيرنايا فيرف"، بصفتها فرعا من شركة "السفن الروسية المتحدة":" إن مشروعنا جاهز لتنفيذ أعمال ابتكارية معقدة كهذا، وسنطلق مستقبلا بضعة سفن من هذا النوع، علما أن الناقلات وسفن الصيد الأجنبية قد غادرت السوق الروسية، وستحل محلها السفن الروسية الصنع".

وأشار إلى أن جاهزية السفينة بلغت 36%. وقال إن إنتاجية السفن من مشروع 170701 تبلغ 170 طنا من الأسماك كل يوم، أما قدرتها على تجميد الأسماك فوصلت 100 طن يوميا.

يذكر أن سفينة الصيد الضخمة "القبطان أباكوموف" مخصصة لصيد سمك القد والحدوق والرنجة وأنواع أخرى من الأسماك ومعالجتها وتجميدها في شمال المحيط الأطلسي وبحار الشرق الأقصى.

المصدر: VK.com