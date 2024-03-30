علماء يستخدمون حمضا نوويا عمره 1500 عام للكشف عن وجه إمبراطور صيني

تمكن علماء من استخدام الحمض النووي المأخوذ من بقايا إمبراطور صيني عاش قبل 1500، وأعادوا إنشاء صورة تقريبية لوجهه ومعرفة السبب المحتمل لوفاته.

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وحكم الإمبراطور "وو" أسرة تشو الشمالية في الصين من عام 560 بعد الميلاد حتى وفاته عام 578، عن عمر يناهز 36 عاما، وفقا لدراسة نشرتها في مجلة Current Biology.

Ancient DNA reveals the appearance of a 6th century Chinese emperorhttps://t.co/PRvxbEHsoKpic.twitter.com/pJyYnD2FnS — Popular Archaeology (@populararch) March 28, 2024

وذكرت الدراسة أن وو ربما اشتهر بوجود عسكري قوي وتوحيد شمال الصين بعد هزيمة أسرة تشي الشمالية. ومع ذلك، فإن سبب وفاة الإمبراطور في مثل هذه السن المبكرة كان موضع نقاش منذ فترة طويلة، حيث يتساءل بعض المؤرخين عما إذا كان قد تم تسميمه من قبل منافسيه، ويزعم آخرون أنه توفي بسبب مرض غير معروف.

ويؤكد تحليل الحمض النووي الجديد أنه من المحتمل أن يكون قد توفي بسبب مضاعفات السكتة الدماغية، وفقا للدراسة.

واكتشف علماء الآثار في الأصل قبر وو في عام 1996. وكان يحتوي على الهيكل العظمي للحاكم بما في ذلك "جمجمة كاملة تقريبا"، والتي تمكن العلماء من استخراج الحمض النووي الخاص به من خلالها لإجراء تحليل جيني.

وقال بيانبيان وي، المؤلف المشارك في الدراسة، والأستاذ المساعد في قسم التراث الثقافي وعلم المتاحف بجامعة فودان في شنغهاي، في البيان: "عملنا جلب شخصيات تاريخية إلى الحياة. في السابق، كان على الناس الاعتماد على السجلات التاريخية أو الجداريات لتصوير الشكل الذي كان يبدو عليه القدماء. وأصبحنا قادرين على الكشف عن مظهر شعب شيانبي مباشرة".

وتلك الصورة هي لرجل ذو عيون بنية وشعر أسود وبشرة داكنة، تشبه بشرة شمال وشرق آسيا الحالية. وأكدت الدراسة أيضا أن وو كان ينتمي عرقيا إلى شيانبي، وهي مجموعة بدوية عاشت فيما يعرف الآن بمنغوليا والأجزاء الشمالية من الصين، وفقا للدراسة.

وكشف تحليل الحمض النووي أن شعب شيانبي هاجر جنوبا إلى شمال الصين، واقترن بأشخاص من عرقية الهان الصينية.

وأكد الباحث المشارك في الدراسة شاوتشينغ وين، طالب الدكتوراه في العلوم الأثرية بجامعة فودان، في بيان: "هذه معلومات مهمة لفهم كيفية انتشار القدماء في أوراسيا وكيفية اندماجهم مع السكان المحليين".

المصدر: لايف ساينس