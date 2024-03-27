روسيا تطوّر لغما متعدد المهام يزرع عن بعد

أعلن الجيش الروسي عن تطوير لغم متعدد المهام يستخدم لإصابة القوة البشرية والمعدات الحربية.

وينتمي اللغم إلى صنف الذخائر التي يتم زرعها على الأرض بواسطة تقنيات التلغيم عن بعد.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن اللغم الجديد سيسمح برفع فاعلية التلغيم عن بعد والتخفيض من النفقات اللازمة لإقامة حقول الألغام المختلطة المضادة للمشاة والدبابات، وأضافت أن مطوّري اللغم الجديد قد حصلوا على شهادة براءة الاختراع الخاصة باللغم العنقودي. وقد أكدت تجاربه فاعلية السلاح الجديد والأمان عند استخدامه.

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يذكر أن الجيش الأوكراني يستخدم على نطاق واسع الألغام المغناطيسية الألمانية الصنع AT2 التي يتم زرعها عن بعد بواسطة راجمة الصواريخ MARS-II. ويبلغ قطر اللغم 103.5 ملم، ارتفاعه 160 ملم، الوزن 2.22 كيلوغرام. وبمقدور متفجرات اللغم اختراق صفيحة فولاذية بسمك 140ملم.

وتم تزويد اللغم الألماني بصاعق مغناطيسي ومستشعرات حساسة للاهتزاز ومفجّرات تلامسية على شكل أسلاك رفيعة، ما يجعله لا ينفجر بتأثير المعدات الحربية فحسب بل والأفراد والحيوانات.

يذكر أن المهندسين العسكريين الروس قد اكتشفوا في مدينتي سفاتوفو وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية الألغام الأمريكية الصنع من طراز М70 والتي يتأثر صاعقها بالمجال المغناطيسي الذي تشكله المدرعات. وفي كل ذخيرة من هذا النوع 540 كيلوغراما من المتفجرات. ويتم زرعها بواسطة قذائف مدفع الهوتزر عيار 155 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا