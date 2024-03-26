روسيا بصدد تصنيع أحدث طائرة اعتراضية جوفضائية فرط صوتية

تسعى روسيا والصين والولايات المتحدة إلى تزويد جيوشها في المستقبل بأحدث الطائرات الحربية للجيل السادس. لكن معظم مواصفاتها لا تزال سرية.

أعاد الفريق الأول الطيار الروسي فيكتور بونداريف مؤخرا إلى الأذهان أحدث مقاتلة جوفضائية روسية فريدة من نوعها أطلق عليها "ميغ - 41".

وقال الطيار الروسي ونائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) إن تلك المقاتلة الاعتراضية البعيدة المدى من الجيل السادس تلفت على مدى أعوام انتباه الخبراء في بلدان العالم الكثيرة.

فيما قال مدير عام معهد الأنظمة الجوية للدراسات العلمية سيرغي خوخلوف أن الاختلاف الرئيسي لمقاتلات الجيل السادس عن الجيل الخامس ينحصر في أنها ستكون طائرات مسيّرة مع الاحتفاظ بوظيفة قيادتها من قبل الطيار. أما بقية المواصفات فهي عبارة عن تطوير لما هو عليه في الجيل الخامس، لكنها أسرع وأكثر قابلية للمناورة وتخفيا عن الرادارات مقارنة بمقاتلة "ميغ - 31" الاعتراضية.

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ومضى قائلا:" إذن فبعد الجمع بين كل المعلومات الواردة من مصادر مختلفة يمكننا القول إن مواصفات مقاتلة "ميغ – 41" الاعتراضية الفرط صوتية الشبحية للجيل السادس ستكون كما يلي: تصل سرعتها 6000 كلم/ساعة، مدى عملها 1500 كلم، الارتفاع العملي لتحليقها 100 كلم. وستضم أسلحتها صواريخ "إر – 75 إم" الفرط صوتية التي تطلق إلى مسافة 400 كلم في الجو والمدفع الكهرومغناطيسي. ويتم تزويدها محرك يمرر تيارا من الهواء بشكل مباشر".

وكان إيليا تاراسينكو رئيس شركة "ميكويان" الروسية التي تولت تصنيع المقاتلة الاعتراضية للجيل السادس يعلن أكثر من مرة عن قدرة "ميغ – 41" على تنفيذ المهام في الفضاء القريب بسرعة تصل 5 ماخ ("نحو 6500 كلم/ساعة)، حيث يمكن أن تتصدى للأهداف التي تحلق في الفضاء القريب وتهدد روسيا من مدار الأرض، بما في ذلك أقمار "سبيس إكس" الصناعية التابعة للبنتاغون.

من المعلوم أن القوات الجوفضائية الروسية يمكن أن تتسلم مقاتلة "ميغ – 41" الاعتراضية الفضائية قبل انتهاء عمر خدمة مقاتلة "ميغ – 31" الاعتراضية، أي بحلول عام 2028.

أما الفريق أول فيكتور بونداريف وبعض الخبراء الصينيين فكانوا قد أفادوا في وقت سابق بأن طائرات اختبارية أولى من "ميغ – 41" ستسلم للقوات الجوفضائية الروسية بحلول عام 2025.

وحسب وسائل الإعلام الروسية فإن "ميغ – 41 ستحصل كذلك على نظام صاروخي اعتراضي بعيد المدى بوسعه تدمير الصواريخ الفرط صوتية.

بينما تبقى غالبية مواصفات "ميغ – 41" سرية. وانطلاقا من صور فوتوغرافية منشورة فإن مقاتلة الجيل السادس يتم تصميمها بناء على مخطط الجناح الطائر الذي سيضمن لها السرعة الهائلة والقدرة العالية على المنارة والتخفي عن رادارات العدو. ويرجح أن تجمع "ميغ – 41" بين التكنولوجيات الفضائية والمواد المركبة والذكاء الاصطناعي والتصاميم التي تتميز بالتخفي عن الرادارات وتحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة جدا.

المصدر : سبوتنيك