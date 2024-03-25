الكشف عن مدرعة "سنتوريون" الروسية الجديدة

ظهرت على بعض مواقع الإنترنت صور لمركبة "سنتوريون" الروسية الجديدة التي صممت لتعمل كآلية مدرعة لنقل قوات الجيش وفرق العمليات الخاصة.

وفي الصور التي انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت المركبة مطلية باللون الأسود، وأكثر ما يشد الانتباه فيها هو مظهرها الهجومي الذي يوحي بالقوة، وتصميم واجهتها الأمامية المجهزة بزجاج مائل مصفّح.

وبينت الصور أن المركبة مزودة بأربعة أبواب جانبية فيها فتحات لإطلاق النار وفتحات مراقبة مزودة بزجاج مصفح، كما جهّزت بكاميرات لتأمين مراقبة شاملة لمحيطها، أما اسم المركبة فيظهر على واجهة هيكلها الخلفية.

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وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن المركبة الجديدة من حيث المظهر الخارجي تختلف بشكل ملحوظ عن العربات الروسية المدرعة الأخرى، ويبدو أنها حصلت على تصفيح ممتاز وحماية قوية ضد الألغام، وجهّزت بنظام تعليق معزز، ومحرك قوي يسمحان لها بالحركة برشاقة على مختلف أنواع الطرق والتضاريس الوعرة.

ولم يتم الإعلان عن الخصائص التفصيلية لهذه المدرعة بعد، ولكن من المتوقع أن تنشر معلومات عنها في المعارض العسكرية التي ستجري هذا العام في روسيا مثل "منتدى الجيش".

المصدر: روسيسكايا غازيتا