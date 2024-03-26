 
مباشر

صحيفة: الدبابات المدولبة لم تعد تتمتع بشعبية بين العسكريين في العالم

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة: الدبابات المدولبة لم تعد تتمتع بشعبية بين العسكريين في العالم
YouTube
دبابة مدولبة فرنسية مصابة في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x82w

كانت الكثير من جيوش العالم تسعى إلى شراء ما يسمى بـ"الدبابات المدولبة". وقد دخلت تلك الدبابات في ترسانة كل من إيطاليا والصين والولايات المتحدة واليابان وغيرها.

 وأصبحت هذه الدبابات في بعض البلدان تحل محل الدبابات الأساسية.

وهذه المدرعات مزودة بمدافع قوية مثل Panhard AML و ERC Sagaie و AMX-10RC، ومن المعلوم أن الأخيرة قد سُلّمت العام الماضي للجيش الأوكراني الذي حاول استخدامها في المعارك ضد الجيش الروسي.

إقرأ المزيد
أهم الأسلحة والمعدات التي تسلمتها أوكرانيا عام 2023 من الغرب
أهم الأسلحة والمعدات التي تسلمتها أوكرانيا عام 2023 من الغرب

يذكر أن AMX-10RC شاركت في النزاعات المسلحة المختلفة على مدى 40 عاما مرت بعد البدء في إنتاجها على دفعات، لكن تجربتها كانت فاشلة، إذ تبيّن أن الدبابات المدولبة حساسة جدا وكثيرة التعرض. ولا تزال على الشبكات الاجتماعية فيديوهات تُظهر مدرعات من هذا النوع التي تحولت إلى خردة. وقد تخلى أفراد طواقمها عن العديد من تلك المدرعات، وانتهى الأمر ببعضها في معرض غنائم الحرب بمجمع "باتريوت"  الروسي بالقرب من موسكو.

وبعد فشل الدبابات المدولبة في المعارك تم إجلاء المدرعات التي كانت ضمن حوزة لواء المشاة البحرية  37 الأوكراني إلى الخطوط الخلفية البعيد عن خط التماس المباشر. ولم تظهر في تقارير صحفية إلا نادرا في ميادين التدريب البعيدة.

ولا يعلم قيادة جيش نظام كييف ماذا يفعل بها. أما الأخصائيين الفرنسيين فرفضوا تقديم أي نصائح بهذا الشأن لأنهم لا يعلمون كذلك ما العمل بمدرعات EBRC Jaguar المدولبة المسلحة بمدفع 40 ملم التي كان يفترض أن تحل محل دبابات AMX-10RC المدولبة المسلمة لأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا