كانت الكثير من جيوش العالم تسعى إلى شراء ما يسمى بـ"الدبابات المدولبة". وقد دخلت تلك الدبابات في ترسانة كل من إيطاليا والصين والولايات المتحدة واليابان وغيرها.

وأصبحت هذه الدبابات في بعض البلدان تحل محل الدبابات الأساسية.

وهذه المدرعات مزودة بمدافع قوية مثل Panhard AML و ERC Sagaie و AMX-10RC، ومن المعلوم أن الأخيرة قد سُلّمت العام الماضي للجيش الأوكراني الذي حاول استخدامها في المعارك ضد الجيش الروسي.

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يذكر أن AMX-10RC شاركت في النزاعات المسلحة المختلفة على مدى 40 عاما مرت بعد البدء في إنتاجها على دفعات، لكن تجربتها كانت فاشلة، إذ تبيّن أن الدبابات المدولبة حساسة جدا وكثيرة التعرض. ولا تزال على الشبكات الاجتماعية فيديوهات تُظهر مدرعات من هذا النوع التي تحولت إلى خردة. وقد تخلى أفراد طواقمها عن العديد من تلك المدرعات، وانتهى الأمر ببعضها في معرض غنائم الحرب بمجمع "باتريوت" الروسي بالقرب من موسكو.

وبعد فشل الدبابات المدولبة في المعارك تم إجلاء المدرعات التي كانت ضمن حوزة لواء المشاة البحرية 37 الأوكراني إلى الخطوط الخلفية البعيد عن خط التماس المباشر. ولم تظهر في تقارير صحفية إلا نادرا في ميادين التدريب البعيدة.

ولا يعلم قيادة جيش نظام كييف ماذا يفعل بها. أما الأخصائيين الفرنسيين فرفضوا تقديم أي نصائح بهذا الشأن لأنهم لا يعلمون كذلك ما العمل بمدرعات EBRC Jaguar المدولبة المسلحة بمدفع 40 ملم التي كان يفترض أن تحل محل دبابات AMX-10RC المدولبة المسلمة لأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا