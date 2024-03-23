"قمر الدودة" يزور سماء الأرض مع بداية الأسبوع المقبل حاملا معه مفاجأة

يزيّن بدر شهر مارس السماء مع بداية الأسبوع المقبل حاملا معه مفاجأة صغيرة، حيث سنشهد أول خسوف لهذا العام.

ويحمل القمر الكامل لشهر مارس اسم "قمر الدودة" وهو البدر الأول بعد الاعتدال الربيعي ويمثل نهاية فصل الشتاء.

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ويعتقد أن البدر يحمل اسم قمر الدودة نسبة إلى ديدان الأرض التي تبدأ في الظهور في شهر مارس، عندما تبدأ التربة في الدفء.

وسيظهر القمر مكتملا في السماء يوم الاثنين 25 مارس، ومع ذلك، قد يبدو مكتملا ليلة الأحد وكذلك ليلة الثلاثاء.

والبدر هو مرحلة من مراحل القمر تحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في الفضاء، وتكون الأرض في المنتصف. ونتيجة لذلك، فإن الجانب النهاري للقمر (النصف المضاء بالكامل) الذي يواجهنا مباشرة يظهر وجه القمر مكتملا.

ومن المنتظر أن يدخل القمر منطقة شبه الظل للأرض، ما يخلق حدثا يعرف باسم "خسوف شبه الظل".

وفي أثناء الخسوف شبه الظلي، الذي يُعرف أيضا باسم "الخسوف الكاذب"، سيرى مراقبو السماء تعتيما طفيفا على سطح القمر.

وقال خبير علم الفلك البروفيسور دون بولاكو من جامعة وارويك: "في هذه الحالات، عادة ما يكون من الصعب جدا اكتشاف تعتيم القمر، حيث ما يزال جزء من القمر مضاء بالشمس".

ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر، أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئيا، ولذلك سيظل القمر مرئيا بالكامل خلال هذا الخسوف.

وسيكون الخسوف يوم الاثنين مرئيا من أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والنصف الغربي من إفريقيا، وأوروبا الغربية، والمحيط الأطلسي، والأمريكتين، والمحيط الهادئ، واليابان، والنصف الشرقي من أستراليا.

المصدر: مترو