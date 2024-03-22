"قنبلة القيصر" صارت أثقل.. روسيا تستعد لإدخال سلاح جديد إلى الجبهة في أوكرانيا (فيديو)

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم 21 مارس، بزيارة تفقدية لأحد المصانع الدفاعية في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، واتطلع على سير عملية إنتاج قنابل"فاب – 500".

وتم الكشف عن مدى إنتاجية قنابل "فاب - 500" في الفترة الأخيرة، حيث ازداد أضعافا عن السابق، أما إنتاج قنابل "فاب – 1500" بوزن 1500 كيلوغرام فازداد بمقدار الضعف. ومنذ فبراير الماضي بدأ المصنع في الإنتاج الصناعي المتسلسل لقنابل "فاب -3000" الشديدة الانفجار التي تزن 3000 كيلوغرام وتضرب بقوة 1200 كيلوغرام.

يذكر أن قنبلة "فاب – 3000" دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1946. وكانت طائرات "تو-4"، "تو-16"، "تو-22" آنذاك حاملة رئيسية لـ"قنبلة القيصر" هذه . وتستخدم تلك القنبلة ضد المنشآت الصناعية والموانئ والمستودعات الكبيرة ومراكز القيادة ومحطات سكك الحديد والجسور غيرها من الأهداف الهامة من ارتفاع حتى 16 كيلومترا مع شرط أن تبلغ سرعة الطائرة 1200 كلم/ساعة. أما نصف القطر لمجال توزع الشظايا الناتجة عن انفجار القنبلة فيبلغ 260 مترا. وتدمر القنبلة كل ما حولها ضمن نصف القطر 46 مترا تدميرا شاملا. وتحملها حاليا قاذفات "سو-24" و"سو-34" التكتيكية وقاذفات "تو-22" العملياتية البعيدة المدى.

إقرأ المزيد

وكانت بوابة Avia.pro الإلكترونية قد أفادت في أبريل عام 2023 بإمكانية استخدام قنابل "فاب – 3000" (بوزن 3 أطنان) و"فاب – 5000 " (بوزن 5 أطنان) الحائمة مزودة بوحدة توجيه وتعديل التحليق. وأكد الخبير العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين في مقابلة مع بوابة NEWS.ru الروسية أن قنبلة "فاب – 3000" يمكن أن تزود بأجهزة التوجيه، الأمر الذي يسمح لها بتوجيه ضربات إلى العدو من مسافة 60 – 80 كيلومترا.

يذكر أن وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية تشير إلى أن القنابل الروسية الحائمة الموجهة تعد من أهم عوامل تقدم القوات الروسية في منطقة أفدييفكا في دونباس، وقالت قنوات "تليغرام" على صلة بالجيش الأوكراني إن 250 قنبلة موجهة من طراز "فاب" أسقطت على المواقع الأوكرانية في أفدييفكا خلال يومين.

وفي فبراير عام 2024 بدأت روسيا الإنتاج الصناعي المتسلسل لقنبلة "فاب – 1500"، بصفتها أكبر قنبلة حائمة موجهة وزنا آنذاك. ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن الجنود الأوكرانيين قولهم إن "الضربات المباشرة لقنبلة "فاب – 1500" ليست هي المشكلة بحد ذاتها، إنما المشكلة الرئيسية تكمن في أن انفجارها يسبب ارتجاجات دماغية شديدة، ويسفر عن إصابة المئات من الجنود بجروح خطيرة".

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن قنبلة "فاب – 1500" غيّرت موازين القوى في الجبهة الأوكرانية الروسية. وقال الخبير ليتوفكين:" في هذه الحالة، ليس من الصعب تصور ما يمكن أن تفعله قنبلة تزيد قوتها ضعفا. إنها ستكون قنبلة ذكية فتاكة".

يذكر أن قنابل "فاب" قد تكون بوزن 100 و250 و500 و1000 و"1500 و3000 و5000 و9000 كيلوغرام. وبينها "فاب – 250" و"فاب – 500" و"فاب -1500" وفاب – 3000" قد تحولت إلى قنابل ذكية حائمة موجهة يتم القصف بها من مسافة 70 كيلومترا، وقد تكون قنابل شديدة الانفجار وقنابل شظايا وقنابل حارقة وخارقة الدروع وقنابل عنقودية.

المصدر:RT