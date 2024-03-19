 
مباشر

روسيا.. ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة بالإشعاع والمعادن

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة بالإشعاع والمعادن
Globallookpress Christophe Gateau/dpa
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6oy

ابتكر علماء جامعة جنوب الأورال طريقة جديدة لتنقية المياه من المواد المشعة والمعادن والأملاح، ما يجعلها صالحة للاستخدام، خاصة في المناطق التي تعاني من مشكلة إمدادات المياه.

إقرأ المزيد
طريقة مثبتة علميا تزيل 90% من الملوثات السامة من مياه الصنبور في دقائق
طريقة مثبتة علميا تزيل 90% من الملوثات السامة من مياه الصنبور في دقائق


ويشير المبتكر مكسيم نوفوسيلوف، إلى أن الجهاز مصمم لتنقية متزامنة للمياه الجوفية من غاز الرادون ونشاط ألفا والحديد والمنغنيز والأملاح وثاني أكسيد الكربون.

ووفقا له، تجري عملية تنقية الماء على مرحلتين: بعد تنقية الماء من الأملاح، يشبع الماء بالأكسجين. وتجري العملية من دون ضوضاء تقريبا لأن المضخة مغمورة بالماء.

ووفقا له، يمكن استخدام هذه الطريقة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى شبكات إمداد المياه، وكذلك في قطاع الصناعات الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة الجديدة اجتازت بنجاح الاختبارات العملية في عدة مناطق روسية.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين