روسيا.. ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة بالإشعاع والمعادن

ابتكر علماء جامعة جنوب الأورال طريقة جديدة لتنقية المياه من المواد المشعة والمعادن والأملاح، ما يجعلها صالحة للاستخدام، خاصة في المناطق التي تعاني من مشكلة إمدادات المياه.

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ويشير المبتكر مكسيم نوفوسيلوف، إلى أن الجهاز مصمم لتنقية متزامنة للمياه الجوفية من غاز الرادون ونشاط ألفا والحديد والمنغنيز والأملاح وثاني أكسيد الكربون.

ووفقا له، تجري عملية تنقية الماء على مرحلتين: بعد تنقية الماء من الأملاح، يشبع الماء بالأكسجين. وتجري العملية من دون ضوضاء تقريبا لأن المضخة مغمورة بالماء.

ووفقا له، يمكن استخدام هذه الطريقة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى شبكات إمداد المياه، وكذلك في قطاع الصناعات الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة الجديدة اجتازت بنجاح الاختبارات العملية في عدة مناطق روسية.

المصدر: فيستي. رو