روسيا.. رحلة جوية قياسية لمروحيتين حديثتين في أجواء سيبيريا

قامت مروحيتا "مي – 38 – 4" الحديثتان برحلة جوية طويلة المدى من قازان على نهر الفولغا إلى مدينة ماغادان في أقصى شمال شرق روسيا، وقطعتا مسافة تقدر بـ6500 كيلومتر.

وانطلقت الرحلة الجوية الاختبارية في مطلع مارس الجاري واستغرقت 4 أيام. لم تهبط المروحيتان الثقيلتان خلال الرحلة الجوية إلا في مطاري أومسك ونوفوسيبيرسك في غرب سيبيريا.

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وتم قد تصنيع كلا المروحيتين في مصنع "قازان" للمروحيات. كان يفترض أولا أن يتم إدخالهما إلى فريق "روسيا" للطيران التابع للديوان الرئاسي. ولكن بعد نجاح الرحلة الجوية اتخذ قرار بتسليمهما لشركة "أفياتسيا كوليما" التابعة لإدارة مقاطعة ماغادان الروسية.

وحسب الخدمة الصحفية لمصنع "قازان" لمروحيات فإن الإنتاج الصناعي المتسلسل لمروحيات "مي – 38" الثقيلة يجب أن يبدأ بحلول عام 2026 فقط على الرغم من أنه كان يخطط أولا لإنتاج 4 مروحيات من هذا النوع عام 2023 على دفعات. وذلك بسبب مشاكل متعلقة بتطوير محرك ديزل ТВ7-117В المحلي الصنع ومشاكل أخرى لها علاقة باستبدال الواردات في بعض أنظمة المروحية.

يذكر أن وزن مروحية "مي – 38" عند الإقلاع يصل 15.6 طنا وبمقدورها نقل 30 جنديا مسلحا أو 5 أطنان من الحمولة داخل المقصورة. وسرعتها القصوى 300 كلم/ساعة، مدى عملها 820 كلم.

وقد أنتجت في الأعوام الماضية (منذ عام 2015)، حيث بدأ تصنيع 16 مروحية اختبارية عسكرية ومدنية من طراز "مي – 38" ذات تخصص مختلف. وتستخدم في الوقت الراهن 10 مروحيات، بما في ذلك مروحيات تم تسليمها لوزارة الدفاع

المصدر: روسيسكايا غازيتا