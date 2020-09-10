وزارة الدفاع الروسية تتسلم نموذجا فاخرا من مروحية "مي - 38"

قام مصنع "قازان" الروسي للمروحيات بإنتاج مروحية ثالثة من طراز "مي – 38 تي" وسلمها لوزارة الدفاع الروسية .

وهي نسخة فاخرة من المروحية طلبت وزارة الدفاع إنتاجها بموجب اتفاقية توريد دفعة تجريبية من مروحيات "مي – 38" . أما منتدى الجيش – 2020 فشهد توقيع اتفاقية توريد 3 دبابات إضافية، بما فيها نموذجان فاخران.

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يذكر أن عملية تصميم وتصنيع "مي – 38" انطلقت عام 1981 في الاتحاد السوفيتي. وقد أدخلت على مدى 40 عاما ماضيا تعديلات كثيرة في تصميمها لتصبح إحدى المروحيات الرائدة ضمن المروحيات الثقيلة في العالم.

وتحمل المروحية 5 أطنان من الحمولة المفيدة داخل جسمها و6 أطنان خارجه. وتتسع لـ30 شخصا ويمكن أن تحلق بسرعة 290 كيلومترا في الساعة دون التزود بالوقود.

ويزود شاسي المروحية بأجهزة تمتص الصدمات والطاقة، ما يمنع المروحية من الاحتراق عند السقوط من ارتفاع 15 مترا.

وتم تزويد المروحية بأجهزة حديثة مقاومة للجليد، ما يسمح باستخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و60 درجة مئوية فوق الصفر.

وهناك نسختان مدنية وعسكرية للمروحية وتتميز النسخة المدنية بأثاث الراحة والرفاهية.

يذكر أن برنامج تطوير الطيران الروسي لأعوام – 2013 – 2025 يقضي بإنتاج 175 مروحية من طراز "مي – 38".

المصدر: سلاح روسيا