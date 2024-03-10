ما هي ميزات البنادق المضادة للدرونات ذات الهوائيات الحلزونية؟

أفاد مصدر في شركة "إليارس" الروسية المصنعة للبنادق المضادة للدرونات ببعض الميزات التي تمتلكها البنادق المضادة للدرونات المزودة بهوائيات حلزونية .

وقال إن تلك البنادق قادرة على حماية الجنود من الإشاعات القوية والحفاظ على صحتهم.

وأوضح أن الهوائيات الدائرية الاستقطاب، على عكس الهوائيات الخطية الاستقطاب، تسمح للجندي بتحقيق نفس القدر من الكفاءة، ولكن بطاقة أقل، وتحتاج الهوائيات الخطية الاستقطاب إلى توليد إشارة قوية كي يتم التشويش، الأمر الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة البندقية وتعطيل تقنياتها.

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أما الهوائيات الحلزونية ليس لديها مثل هذه العيوب لأن القوة بمقدار 10–20 واط تكفي فيها للإسكات الإلكتروني المضمون.

وأشار المصدر إلى أن البنادق الصينية، على سبيل المثال، تستخدم حوالي 140 واط. وهذه، في رأيه، قوة هائلة. والجنود يستخدمون هذه البنادق كل يوم ويضعونها على أكتافهم بالقرب من رؤوسهم مباشرة. وبالتالي، يلحقون أضرارا بصحتهم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا