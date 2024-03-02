السعودية تطلق خدمة التأشيرة التعليمية الإلكترونية للطلاب الدوليين

أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعليم خدمة إصدار التأشيرة التعليمية الطويلة المدى والقصيرة المدى الكترونيا للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إطلاق خدمة جديدة تسمح بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تعليمية عبر منصة "أدرس في السعودية" التابعة لوزارة التعليم بعد الحصول على القبول من المؤسسة التعليمية أو التدريبية المعتمدة، واستيفاء الشروط والمتطلبات.

واضاف البيان: بعد إتمام المعالجة الآلية لطلب تأشيرة الدخول يتم إصدارها بشكل إلكتروني من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات "تاشيرة السعودية" التابعة لوزارة الخارجية، وذلك بفضل التكامل التقني بين منصتي وزارتي الخارجة والتعليم.

وتهدف الخدمة الى تيسير إجراءات قدوم الطلاب الدوليين واستقطابهم.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية