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روسيا تطور معدات قتالية جديدة للمركبات العسكرية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور معدات قتالية جديدة للمركبات العسكرية
Sputnik vitaly Belousov
صورة أرشيفية
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أعلنت الأكاديمية العسكرية الروسية للعلوم اللوجستية عن تطوير أبراج قتالية جديدة يمكن التحكم بها عن بعد، مخصصة للعربات والآليات العسكرية.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأبراج القتالية الجديدة حصلت على براءة اختراع تم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني التابع للمعهد الفيدرالي الروسي للملكية الصناعية.

وجهّز كل برج بهيكل مصفح، وأسلحة يتم التحكم بها عن بعد، وعلى قسمه العلوي ثبّت قاذف قنابل من نوع AGS-17، وتم تعديل القاذف وتزويده بمعدات توجيه ومحركات كهربائية وضعت على هيكله من الخلف، وتتصل هذه المعدات بأجهزة يتم التحكم بها لاسلكيا.

روسيا تطور معدات قتالية جديدة للمركبات العسكرية
Sputnik vitaly belousov
قاذف القنابل الاوتوماتيكي الروسي "AGS"
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وتجدر الإشارة إلى أن قاذفات القنابل الأوتوماتيكية AGS-17 تعتبر من أشهر الأسلحة التي تعتمد عليها القوات الروسية في المعارك، ويمكنها إطلاق قنابل من عيار 30 ملم، وصممت ليتم استخدامها بسهولة من الخنادق أو من خلف السواتر العسكرية للتعامل مع أفراد العدو ومواقعه وآلياته.

المصدر: سلاح روسيا

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