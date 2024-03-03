روسيا تطور معدات قتالية جديدة للمركبات العسكرية

أعلنت الأكاديمية العسكرية الروسية للعلوم اللوجستية عن تطوير أبراج قتالية جديدة يمكن التحكم بها عن بعد، مخصصة للعربات والآليات العسكرية.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأبراج القتالية الجديدة حصلت على براءة اختراع تم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني التابع للمعهد الفيدرالي الروسي للملكية الصناعية.

وجهّز كل برج بهيكل مصفح، وأسلحة يتم التحكم بها عن بعد، وعلى قسمه العلوي ثبّت قاذف قنابل من نوع AGS-17، وتم تعديل القاذف وتزويده بمعدات توجيه ومحركات كهربائية وضعت على هيكله من الخلف، وتتصل هذه المعدات بأجهزة يتم التحكم بها لاسلكيا.

Sputnik vitaly belousov

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن قاذفات القنابل الأوتوماتيكية AGS-17 تعتبر من أشهر الأسلحة التي تعتمد عليها القوات الروسية في المعارك، ويمكنها إطلاق قنابل من عيار 30 ملم، وصممت ليتم استخدامها بسهولة من الخنادق أو من خلف السواتر العسكرية للتعامل مع أفراد العدو ومواقعه وآلياته.

المصدر: سلاح روسيا