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روسيا.. تطوير مدرعة جديدة لقوات الدفاع الجوي (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. تطوير مدرعة جديدة لقوات الدفاع الجوي (فيديو)
Sputnik RAMIL SITDIKOV
عربى Typhoon-PVO المدرعة الروسية
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا ستباشر قريبا بعمليات الإنتاج التسلسلي لمدرعة جديدة مخصصة لقوات الدفاع الجوي.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة المطوّرة للمدرعة:"عمليات تطوير مدرعة Typhoon-PVO الجديدة أوشكت على الانتهاء، والاستعدادات جارية لبدء عمليات الإنتاج التسلسلي لهذه الآلية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المدرعة الجديدة هي نسخة مطوّرة عن مركبات Kamaz-4386، حصلت على تصفيح إضافي لحماية طواقمها، وجهّزت بمنظومات دفاع جوي وأسلحة متنوعة.

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وتتسع قمرة المركبة لخمسة أفراد، وثبت على سقفها برج قتالي مزود برشاش "كورد" من عيار 12.7 ملم، أما هيكلها فجهّز بفتحات خاصة لإطلاق النار من الرشاشات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة مثل "إيغلا" و"إيغلا إس" و"فيربا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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