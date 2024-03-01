روسيا تطور مركبات برمائية جديدة للجيش

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير مركبات برمائية جديدة لصالح الجيش.

وحول الموضوع قال كونستانتين باغداساروف، رئيس الشركة المصنعة لتلك المركبات:"يعمل الخبراء على تطوير مركبات Triton الجديدة التي ستستخدم إنشاء المواقع العسكرية والجسور المخصصة للجنود خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف:"هذه المركبات التي يمكنها العمل مع مختلف أنواع التضاريس ستكون مطلوبة من قبل وزارة الطوارئ الروسية أيضا، ومن قبل الجيش، وستستخدم في المجالات المدنية".

وتبعا لباغداساروف فإن مركبات Triton يمكنها الحركة في المناطق الوعرة و"القفز" من منحدر منخفض الارتفاع دون أن تفقد قدرتها على الطفو، كما يمكنها نقل حمولات تتراوح أوزانها ما بين طن إلى طن ونصف.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن شركة "آرغو" الروسية بدأت بتجميع النموذج الأولي لهذه المركبات، وستختبره في مايو العام الجاري، وتخطط لإنتاج 500 مركبة Triton سنويا.

المصدر: سلاح روسيا