"Yandex Translator" الأول عالميا من حيث جودة الترجمة من الإنكليزية والروسية

حصل "Yandex Translator" على المرتبة الأولى عالميا بين تطبيقات الترجمة عبر الإنترنت من حيث جودة الترجمة من الإنجليزية إلى الروسية، وفقا لنتائج التقييم الدولي المستقل DiBiMT.

ونشرت نتائج التقييم المعاهد الإيطالية Sapienza وSSML Carlo Bo

وأظهر التقييم أن "Yandex Translator" كان أكثر دقة من غيره في تحديد معاني كلمات معينة حسب موقعها في الجملة، وارتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء الدلالية. وحصل التطبيق على مراكز متقدمة أيضا في العمل مع لغات أخرى، فقد نال المركز الثالث في الترجمة من الإنجليزية إلى الصينية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

إقرأ المزيد

وخلال التقييم، جمع الخبراء قاعدة بيانات تضم عدة آلاف من الجمل الإنجليزية ذات الأسماء المتجانسة، ثم قامت التطبيقات بترجمتها، وتم تحديد معايير محددة للترجمة بشكل صحيح. كما تم تقييم دقة الترجمة من قبل مترجمين محترفين.

ويستخدم Yandex Translator تقنية الترجمة الآلية التي طورتها الشركة استنادا إلى الشبكات العصبية، ويقوم التطبيق بتحليل الفقرات النصية، وتحديد أنماط الترجمة في الحالات المختلفة للعبارات بحسب موقعها في الجملة، لذلك من المهم أثناء الترجمة عدم تقسيم الجملة إلى كلمات وعبارات، بل ترجمتها ككل.

المصدر: 4PDA