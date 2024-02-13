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"Yandex" تطلق تقنيات الذكاء الاصطناعي في متصفحها

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
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أعلنت شركة "Yandex" الروسية أنها أطلقت تحديثا ضخما لمتصفحها الإلكتروني، حمل معه ميزات مهمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتبعا لموقع " iPhones.ru" فإن الخبراء في الشركة دمجوا تقنيات YandexGPT في متصفح Yandex، والذكاء الاصطناعي في هذه التقنيات يوفر للمستخدمين العديد من الخدمات والميزات، إذ يمكنه كتابة التعليقات والرسائل، كما يمكن الاعتماد عليه لتحرير النصوص، والتحقق من الأخطاء الإملائية واللغوية أثناء كاتبة النصوص ورسائل البريد الإلكتروني.

وبفضل تقنيات YandexGPT بات مترجم فيديوهات "يوتيوب" عبر المتصفح قادرا على ترجمة مقاطع الفيديو من اللغتين الكورية واليابانية إلى اللغة الروسية، وإظهار الترجمات مكتوبة في المقاطع.

ويمكن لمستخدمي متصفح "Yandex" مع التحديث الجديد أيضا الاستفادة من تقنيات YandexART التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها رسم أي صورة وفقا لرغبات المستخدم.

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وحمل التحديث الجديد إلى المتصفح العديد من الميزات المفيدة أيضا مثل مسح رموز QR أثناء تشغيل مقاطع الفيديو، كما وفّر العديد من الميزات التي تحمي المستخدمين من الاحتيال عبر الإنترنت، كما أصبح المتصفح أسرع من حيث الأداء.

المصدر: iPhones.ru

 

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