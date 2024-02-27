أكاديمي روسي يكشف عن بعض مواصفات مقاتلات الجيل السادس

كشف الأكاديمي ورئيس معهد أبحاث الطيران في موسكو، يفغيني فيدوسوف عن بعض مواصفات مقاتلات الجيل السادس الواعدة.

وحول الموضوع قال فيدوسوف:"مقاتلات الجيل السادس لن تكون جميعها طائرات مسيّرة، فتقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل فقط على أتمتة بعض عمليات التحكم بالطائرات، ولم تتفوق بعد على العقل البشري. العقل البشري لديه موارد كبيرة ويمكنه التفكير بطرق متنوعة في المواقف الحرجة، فكلما كانت العملية القتالية أكثر تعقيدا، كلّما برزت الحاجة للإبداع، لذا فإن مصممي الطيران لا يسعون للاستغناء عن الطيارين، بل يعملون على تهيئة جميع الظروف لهم لأداء المهام المعقدة".

وأضاف:"مقاتلات الجيل السادس ستشمل طائرات مأهولة وغير مأهولة، الطائرات غير المأهولة ستكون شبيهة بتلك المأهولة من حيث الحجم والسرعة، وستكون قادرة على العمل في مجموعات، وستستخدم في العمليات الهجومية القريبة، ولكن الإنسان هو الوحيد القادر على تقدير الوضع التكتيكي بعد تنفيذ الهجوم، لذا فإن الطائرات المأهولة ستتواجد على مسافة أبعد من منطقة الهجوم، الأمر الذي سيؤمن لها حماية أكبر هي وطاقمها".

وأشار فيدوسوف لوكالة تاس الروسية إلى "أن مقاتلات الجيل السادس ستظهر في روسيا بحلول العام 2050، وأن الخبراء في البلاد يعملون على وضع مفاهيم لتصميم هذه المقاتلات، ويتبادلون وجهات النظر مع الخبراء العسكريين".

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وكانت وسائل إعلام روسة قد ذكرت في وقت سابق أن اخبراء في البلاد يعملون على تطوير مقاتلة MiG-41 التي ستكون أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس، ويجري العمل على تطويرها كجزء من مشروع تطوير مقاتلات (PAK DA) الاعتراضية البعيدة المدى

المصدر: روسيسكايا غازيتا