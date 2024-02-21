اكتشاف "أكبر ثعبان" في العالم

اكتشف عالم الأحياء الهولندي، فريك فونك، "أكبر ثعبان في العالم" بطول 7.92 مترا ووزن 199.58 كغ في غابات الأمازون المطيرة.

وأطلق الباحثون على النوع الجديد الاسم اللاتيني Eunectes akayima، والذي يعني الأناكوندا الخضراء الشمالية.

World's biggest snake is discovered in the Amazon rainforest: Huge anaconda measures 26ft-long and weighs 440lbs - and its head is the same size as a human's https://t.co/C0nWbzcMoopic.twitter.com/jOygndvn04 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 20, 2024

وحتى الآن، تم العثور على نوع واحد فقط من "الأناكوندا الخضراء" (أو العملاقة) في منطقة الأمازون.

إقرأ المزيد

ولكن دراسة جديدة نشرت في مجلة Diversity وصفت "الأناكوندا الخضراء الشمالية" بأنها نوع متميز.

وقال فونك: "يبدو أن الأناكوندا الخضراء الموجودة في شمال نطاق تواجدها في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك فنزويلا وسورينام وغويانا الفرنسية، تنتمي إلى نوع مختلف تماما".

وأضاف: "تتعرض منطقة الأمازون لضغوط شديدة بسبب تغير المناخ واستمرار إزالة الغابات. واختفى بالفعل أكثر من خمس منطقة الأمازون، أي أكثر من 30 ضعف مساحة هولندا. إن بقاء هذه الثعابين العملاقة الشهيرة يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية بيئتها الطبيعية".

وأوضح البروفيسور جيسوس ريفاس، المعد الرئيسي للدراسة، أنه أدرك لأول مرة وجود أكثر من نوع واحد من الأناكوندا الخضراء.

وقال: "كنت أدرس الأناكوندا لمدة 32 عاما، لذا فإن هذا يطرح سؤالا حول عدد الأنواع الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا. إذا ظل مثل هذا الحيوان دون أن يلاحظه أحد لسنوات عديدة، فماذا عن الحيوانات والنباتات الأقل اكتشافا والأقل دراسة؟".

المصدر: ديلي ميل