روسيا.. سفينة أبحاث جديدة لدراسة القطب الشمالي

ذكرت وسائل إعلام روسية أن العمل جار في البلاد على تطوير سفينة أبحاث كبيرة مخصصة لدراسة القطب الشمالي.

وتبعا للمعلومات التي أوردها موقع Sudostroenie.info فإن "مركز تطوير أنظمة الدفع التابع لمركز زفيوزدتشكا الروسي لبناء السفن، يعمل حاليا على تطوير محركات جديدة بقوة 2 ميغاواط لسفينة الأبحاث الجديدة إفان فرولوف، والتي تطورها روسيا في إطار المشروع 23680 لاستخدامها في دراسة القطب الشمالي".

وأشار بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمركز "زفيوزدتشكا" الروسي إلى أن هيكل السفينة صمم بطرقة خاصة ليكون قادرا على شق طبقات الجليد السميكة في بحار القطب الشمالي، كما أنه أكثر متانة من هياكل سفن الأبحاث الأخرى التي طورتها روسيا سابقا.

ونوه البيان إلى أن المركز يمتلك خبرات كبيرة في تطوير العديد من أنواع السفن، فقد طوّر سابقا كاسحة الجليد "إيليا موراميتس" التي صنعتها روسيا في إطار المشروع 21180.

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وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية والمائية والرصد البيئي قد وقعت عام 2023 عقودا لتطوير السفينة المذكورة مع أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية التي يتبع لها مركز "زفوزدتشكا"، ومن المفترض أن تستوعب السفينة الجديدة التي يبلغ مقدار إزاحتها حوالي 25 ألف طن 20 مختبرا علميا، وأن تجهّز بمهابط لمروحيات 8 أو Mi-38 أو Ka-32 الروسية، وأن تكون قادرة على نقل البضائع والمعدات البحثية إضافة إلى طاقمها و170 عالما وباحثا.

المصدر: سلاح روسيا