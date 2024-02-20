ناسا تبحث عن متطوعين لمحاكاة العيش على المريخ لمدة عام.. فما هي الشروط المطلوبة؟

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، عن بحثها عن أربعة متطوعين لمحاكاة العيش على المريخ، على الرغم من أن خططها لاستيطان الكوكب ما تزال بعيدة المنال.

وقالت ناسا يوم الجمعة 23 فبراير، إن المسؤولين يبحثون عن المتقدمين للمهمة البحثية القادمة لناسا، والتي تحاكي "تحديات مهمة على المريخ" كوسيلة لتوجيه الخطط المستقبلية لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر".

Would you like to live on Mars? You can help us move humanity toward that goal by participating in a simulated, year-long Mars surface mission at @NASA_Johnson.



Learn how you—yes, you—can apply: https://t.co/DbK0dV7FnTpic.twitter.com/CWdIUUjuVf — NASA (@NASA) February 16, 2024

ووجهت وكالة الفضاء الأمريكية دعوة للمتقدمين لقضاء عام واحد في موطن يحاكي كوكب المريخ، مشيرة إلى أنها على استعداد للدفع مقابل ذلك.

وتبحث الوكالة عن بالغين أصحاء حاصلين على درجات علمية أو خبرة عسكرية أو تجريبية.

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وهذه المحاكاة هي الثانية ضمن سلسلة من ثلاث مهمات لمدة عام واحد يطلق عليها اسم The Crew Health and Performance Exploration Analog، أو اختصارا CHAPEA، حيث يعيش المتطوعون ويعملون بمثابة رواد فضاء، وتسميهم ناسا رواد فضاء تناظريين، داخل موطن مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في هيوستن، تكساس.

وتحاكي المساحة التي تبلغ 1700 قدم مربع، والتي تسمى Mars Dune Alpha، الموائل التي قد تبنيها ناسا يوما ما على المريخ لإيواء رواد الفضاء.

ويعيش طاقم المهمة الأولى المكون من أربعة أشخاص في Mars Dune Alpha منذ يوليو الماضي.

وتبحث ناسا الآن عن متقدمين لمهمة CHAPEA الثانية، والتي ستبدأ في ربيع عام 2025.

وتقول الوكالة إنها تبحث عن "مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، أصحاء ومتحمسين" تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاما، ويتقنون اللغة الإنجليزية ولا يدخنون.

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ومثل الرواد الذين يرتادون الفضاء، تريد وكالة ناسا أن يكون "رواد فضاء المحاكاة" من الحاصلين على درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع عامين من الخبرة في هذا المجال أو 1000 ساعة من قيادة الطائرات النفاثة.

وكتبت الوكالة في بيان لها: "يجب أن يكون لدى المتقدمين رغبة قوية في مغامرات فريدة ومجزية واهتمام بالمساهمة في عمل ناسا للتحضير لأول رحلة بشرية إلى المريخ".

ويجب على المتقدمين أيضا اجتياز فحص الخلفية الجنائية والفحص النفسي والتقييم الطبي ليكونوا مؤهلين، بالنظر إلى أنهم سيقضون عاما في عزلة شديدة في أماكن متقاربة فيما بينهم مع جدول زمني صارم للغاية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الفضاء، فإن المتطوعين سيخضعون لاختبارات الدم والبول والبراز واللعاب بشكل شهري، فضلا عن تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتأخير لمدة 20 دقيقة في الاتصالات مع أي شخص خارج Mars Dune Alpha.

ويمكن الاطلاع على شروط ناسا الكاملة للتقدم إلى هذه المهمة عبر موقعها الرسمي

وصرح متحدث باسم وكالة ناسا لموقع "بزنس إنسايدر" أن المقابل المادي للمشاركين في مهمة CHAPEA "يتوافق مع تعويضات الأشخاص المشاركين في المهام التناظرية الأخرى"، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن التقديم مفتوح حتى 2 أبريل الساعة 6 مساء بالتوقيت الشرقي.

المصدر: بزنس إنسايدر