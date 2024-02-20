روسيا.. ابتكار تقنيات جديدة لاختبار المواد المستخدمة في صناعة الطيران والفضاء

تمكن خبراء من جامعة تومسك الروسية للعلوم التطبيقية من ابتكار تقنيات جديدة تساعد في التحقق من جودة المواد المستخدمة في صناعة وسائل النقل والطيران والصناعات الفضائية.

وتبعا للخبراء في الجامعة فإن التقنيات الجديدة تعتمد على توليد موجات صوتية في وسط غازي خاص، ما تمكّن من فحص وتقييم جودة المواد دون تعريضها للتلف.

وأشار الخبراء إلى أن الطرق المعتمدة حاليا في فحص جودة المواد الصناعية لا تكون فعالة دائما، وخصوصا مع المواد ذات البنية الطبقية أو المسامية، والتي تستخدم على نطاق واسع في التكنولوجيا الحديثة.

وبواسطة التقنيات الروسية الجديدة يمكن تحليل بعض المواد الصناعية المركبة، مثل المواد التي يدخل فيها الألومينيوم وألياف الكربون أو الألياف الزجاجية، ويسمح باعث الموجات الصوتية العريضة بتوجيه موجات صوتية إلى المواد لتحليلها، وبعدها يتم تحليل الموجات عبر تقنيات الليزر.

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والشيء المميز في هذه التقنيات هو أنها توفر دقة عالية في تحديد أماكن العيوب في المواد الصناعية في حال وجودها، فضلا عن إمكانية استعمالها مع المواد الهشة والمواد المحبة للماء.

المصدر: فيستي