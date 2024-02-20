وزارة الطوارئ الروسية تجهّز كلاب الإنقاذ بكاميرات خاصة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الطوارئ تخطط لتزويد كلاب الإنقاذ التابعة لها بكاميرات خاصة ستساعد في تحسين عمليات البحث والإنقاذ.

وتبعا لوكالة "تاس" فإن مركز "الحلول المتكاملة" الروسي اقترح على وزارة الطوارئ في البلاد فكرة تجهيز كلاب الإنقاذ بكاميرات خاصة، ستزيد كفاءة عمل هذه الكلاب.

ومن جهته قال مدير المركز، دميتري كوزياكين:"ظهرت لدى الخبراء في مركزنا فكرة لتجهيز كلاب الإنقاذ بكاميرات FPV. في بعض المواقف لا يستطيع المشرفون على عمل هذا الحيوانات أن يكونوا بالقرب منها، وخاصة في الأماكن الجبلية أو الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها، وفي هذه الحالات يطلق الكلب ليقوم بعملية البحث بمفرده، وتصعب عملية إرشاده و إعطائه الأوامر، لذا برزت الحاجة لتلك الفكرة".

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وأشار كوزياكين إلى أن كاميرات FPV التي ستجهّز بها كلاب الإنقاذ ستسمح بإعطاء الأوامر الصوتية للكلاب عن بعد، وستوفر هذه التقنية تفاعلا أكبر بين الكلب والشخص المشرف عليه، كما ستضمن سلامة أكثر أثناء عمليات الإنقاذ والبحث.

المصدر: فيستي