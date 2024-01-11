روسيا تطور روبوتات جديدة لعمليات الطوارئ ومهام الإنقاذ

أعلنت شركة "Alter" الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الروبوتات التي يمكن استخدامها في عمليات الطوارئ ومهام الإنقاذ.

وحول الموضوع قال رئيس هيئة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، فلاديسلاف أوفتشينسكي:"تعمل شركة Alter التابعة لمركز تكنوبوليس الصناعي في موسكو على تطوير روبوتات جديدة يمكن استعمالها في مهام الإنقاذ".

وأضاف:"تعمل الشركة منذ عام 2022 على مشروع لتطوير مواد وتقنيات لتستخدم في تصنيع منصات روبوتية مجنزرة لعمليات الإنقاذ، واستثمرت حتى الآن أكثر من 360 مليون روبل في هذا المشروع، من المخطط أن يبدأ الإنتاج التسلسلي للروبوتات الجديدة في الربع الثاني من عام 2024.. لقد تم اعتماد هياكل وتصاميم تم اختبارها سابقا في عملية تطوير هذه الوبوتات، الأمر الذي سيسرع عمليات إنتاجها ويجعل صيانتها وإصلاحها أسهل".

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ومن جانبه قال مدير مركز "تكنوبوليس" في موسكو، غينادي ديغتيف:"الروبوتات المجنزرة الجديدة ستكون متعددة الاستخدامات، وستستعمل في عمليات الاستطلاع الهندسي وحالات الطوارئ داخل المباني والمنشآت، وستصل إلى أماكن يصعب الوصول إليها، كما يمكن استعمالها في مناطق التلوث الإشعاعي والكيميائي، سنقوم باختبار نسخ من هذ الروبوتات قادرة على نقل 200 كلغ من الحمولة".

المصدر: فيستي