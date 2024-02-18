الجيش الروسي يتجهّز بدبابات "T-80BVM" المعدّلة

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الجيش الروسي حصلت على دفعة جديدة من دبابات "T-80BVM" المعدّلة.

وتبعا للصحيفة فإن الدبابات التي حصل عليها الجيش تم تعديلها في مصنع أومسك لهندسة الآليات العسكرية، وتظهر الفيديوهات التي نشرت لهذه الدبابات أنها حصلت على أنظمة حماية ديناميكية إضافية، كما جهّزت بأنظمة حماية إضافية لبرجها القتالي، كانت روسيا قد أظهرتها لأول مرة في منتدى "الجيش-2023".

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أيضا أن دبابات "T-80BVM" التي يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة حصلت على منظومات Volnorez التي تحميها من خطر الدرونات.

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وتعتبر دبابات "T-80BVM" نسخة مطورة ومعدلة عن دبابات "T-80BV" الروسية، وجاءت بوزن 46 طنا، ومحرك بعزم 1250 حصانا، وحصلت على مدفع من عيار 125 ملم، قادر على إطلاق مختلف أنواع الذخيرة، الحارقة والمتفجرة والمضادة للدروع.

وحصلت هذه الدبابات على أنظمة توجيه ومراقبة متطورة تعتمد على كاميرات حرارية وكاميرات الأشعة ما تحت الحمراء، إضافة إلى أنظمة حماية تعتبر من بين أفضل أنظمة حماية الدبابات في العالم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا