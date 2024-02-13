الجيش الروسي يحصل على سفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن العمل جار على تطوير سفينة صاروخية جديدة لصالح الجيش.

وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة "تاس" الروسية فإن "الخبراء في حوض بناء السفن الشمالي الروسي يحضرون لعملية إنزال سفينة الأدميرال إيساكوف الصاروخية الجديدة إلى المياه، والتي طوّرت لصالح الجيش في إطار المشروع الحكومي 22350".

وأشار مصدر للوكالة إلى "أن السفينة المذكورة من المفترض أن تنزل إلى المياه في الربع الثالث من العام الجاري".

و"الأدميرال إيساكوف" هي السفينة الرابعة التي يتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22350، وبدأ العمل على تصنيعها في نوفمبر 2013، وفي سبتمبر 2021 بدأت عملية تجهيزها بالتوربينات وعلب التروس وبعض المعدات الأخرى.

والسفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350 يبلغ طولها 135 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يصل إلى 5400 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 170 شخصا والإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية.

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وتتسلح هذه السفن بصواريخ Kalibr-NK المجنحة، ومدافع A-192 من عيار 130 ملم، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، كما جهّزت بمنصة لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.

المصدر: سلاح روسيا