روسيا.. روبوتات عسكرية جديدة قيد الاختبار

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على اختبار روبوتين عسكريين جديدين، من المخطط تزويدهما مستقبلا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاء في منشور للصحيفة:"تمكن الخبراء في معهد أومسك لهندسة المركبات والمدرعات من تطوير روبوتين جديدين للأغراض العسكرية، وجرى اختبارهما في أحد المواقع بضواحي موسكو".

وتبعا للصحيفة فإن أحد الروبوتين حصل على منصة تتحرك على جنازير، أما الروبوت الثاني فأتى على شكل عربة مدولبة، ويمكن التحكم بكليهما عن بعد، كما من المخطط أن يزودا مستقبلا بمعدات رؤية واستطلاع وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وحول الموضوع كتبت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية:"بناء على نتائج الاختبارت تقرر إدخال تعديلات على الروبوتين في مجمع ERA الروسي لابتكار العسكري، سيقوم المهندسون هناك بتطوير أنظمة الاتصالات في الروبوتين لتحسين جودتها واستقرارها، وجعلها مقاومة لتأثيرات التشويش.. التقنيات التي ستحصل عليها هذه الروبوتات ستمكنها من العمل في الظروف القتالية التي يصعب على الجنود التواجد فيها".

إقرأ المزيد

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيا" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن معهد أومسك لهندسة المركبات والمدرعات يعمل على مشاريع لتطوير روبوتات عسكرية قادرة على تنفيذ المهام القتالية بدلا من الجنود، وذكرت أن روبوتي "أوميتش" و"وبوليغون-1 إم" اللذين طورهما المعهد حصلا على أعلى تقييم في مسابقة "مخترع العام" الروسية سنة 2023.

المصدر: روسيسكايا غازيتا